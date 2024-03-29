صاحب شركة روسية مصنعة لنظام التشغيل Astra Linux OS يدخل قائمة المليارديرات

دخل رئيس مجلس إدارة مجموعة Astra Linux OS، المصنعة لنظام التشغيل "أسترا لينكس" دينيس فرولوف قائمة المليارديرات. وهو الملياردير الروسي الثاني في قطاع البرمجيات.

وأصبح رجل الأعمال فرولوف ثاني ملياردير روسي بالدولار في صناعة البرمجيات، وحسب مجلة "فوربس" فإن القفزة السريعة في أسهم الشركة ساعدت رجل الأعمال على الدخول في قائمة المليارديرات. إذا كانت تكلفة السهم الواحد من Astra Group عند إغلاق التداول في 22 مارس الجاري 596.4 روبل، فإن سعره في 28 مارس كان أكثر من 700 روبل مع العلم أن فرولوف يمتلك 151.6 مليون سهم في الشركة.

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وقد تم إدراج صاحب شركة Kaspersky Lab يفغيني كاسبيرسكي على تلك القائمة، وبلغت ثروته 2.1 مليار دولار.

يذكر أن نظام التشغيل الذي يعتمد على نواة "لينكس"، يتم تطبيقه في روسيا كبديل لـ"مايكروسوفت" و"يندوز" في المؤسسات الحكومية. ويضمن نظام التشغيل درجة حماية المعلومات المعالجة بما يصل إلى مستوى أسرار الدولة ذات "الأهمية الخاصة".

وفي أثناء تطوير النظام في النصف الثاني من عام 2010 وتطوير عمليات استبدال الواردات، بدأ استخدام Astra Linux على نطاق واسع كنظام تشغيل في أجهزة الكمبيوتر الشخصية. واعتبارا من عام 2022، سيتم تطبيقه في مؤسسات التعليم والطب وغيرها من المؤسسات الحكومية، وكذلك في شركات السكك الحديدية الروسية وشركتي"غازبروم" و"روساتوم" وغيرها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا