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"ميتا" تعلق حساب الصحفي معتز عزايزة على "فيسبوك"

العالم الرقمي و Social media

Gettyimages.ru Anadolu / Contributor
الصحفي معتز عزايزة
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كشف الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة في منشور على حساباته الشخصية على منصتي "إكس" و"إنستغرام" أن شركة "ميتا" حظرت حسابه على "فيسبوك".

ونشر عزايزة لقطة شاشة للرسالة التي تلقاها والتي جاء فيها: "لقد قمنا بتعليق حسابك. بقي 180 يوما للاستئناف وإلا فسنقوم بتعطيل حسابك نهائيا".

وعلق عزايزة على المنشور قائلا: "فيسبوك يعبث معي".

وتظهر الرسالة أن تعليق الحساب تم بتاريخ 15 مارس 2024.

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وتقوم شركة "فيسبوك" المملوكة لمارك زوكربيرغ بتعليق الحسابات في حال مخالفة أصحابها لشروط استخدام التطبيق، على غرار نشر محتوى لا يمتثل لشروط "فيسبوك".

وتتيح الشركة إمكانية الطعن على التعليق إذا كان المستخدم يعتقد أنه تم تعطيل حسابه عن طريق الخطأ. 

ويعني تعليق الحساب أنه لن يكون مرئيا للمتابعين على "فيسبوك" ولا يمكن استخدامه في الوقت الحالي.

وجدير بالذكر أن عزايزة (25 عاما) اكتسب شهرة واسعة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث استخدم منصاته على المواقع الاجتماعية لكشف الأحداث اليومية المأساوية الحاصلة في غزة، وتوثيقها بالصور والفيديوهات.

المصدر: RT

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