بعض مستخدمي Apple Vision Pro يشتكون من تشقق الزجاج الواقي لنظارتهم

ذكرت مواقع إعلام أن بعض مستخدمي نظارات Apple Vision Pro الجديدة اشتكوا من ظهور شقوق في الزجاج الواقي لتلك النظارات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشكوى الأولى ظهرت على منصة Reddit منذ 20 يوما تقريبا، وخلال الأسبوع الماضي ظهرت بعض الشكاوى حول هذه المشكلة في النظارات أيضا.

وتشير الصور التي تداولتها بعض مواقع الإنترنت إلى أن الصدع في زجاج النظارات ظهر عند جميع الذين اشتكوا من هذه المشكلة، إذ كان على شكل شق طولي في الزجاج في المنطقة فوق الجسر الواقع عند منطقة الأنف.

ومن الصعب بعد معرفة فيما إذا كانت هذه المشكلة ناجمة عن عيب مصنعي في النظارات أم بسبب سوء استعمالها من قبل المستخدمين، إذ يشير البعض إلى أن التشقق في زجاج النظارة قد يحدث بسبب شد أشرطة التثبيت الجانبية، أي عندما ينحني إطار النظارة قليلا، فيما يعتقد آخرون أن السبب مرتبط بارتفاع درجة حرارة النظارة، ما يتسبب بتشقق الزجاج عند أضعف نقطة فيه.

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وذكرت وسائل إعلام أن استبدال زجاج النظارة في إطار برنامج AppleCare سيكلف المستخدم 300 دولار، أما لغير المشتركين في البرنامج فإن استبداله سيكلفهم 800 دولار، وأن بعض الذين تعرضوا للمشكلة تواصلوا مع شركة آبل بالفعل، وأبلغتهم الشركة أنه عليهم دفع تكاليف الإصلاح بأنفسهم.

المصدر: 3dnews