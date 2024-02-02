"أرق من شعرة الإنسان".. ابتكار جديد لألياف ذكية تدخل في نسيج الملابس اليومية

ابتكر العلماء من الصين وسنغافورة أليافا ذكية رفيعة للغاية، وهي أرق من شعرة الإنسان، ويمكن نسجها في الملابس اليومية، وتشغل من إجمالي حجم القماش أقل من 5%.

تعتمد الألياف الذكية المبتكرة على أشباه الموصلات، والتي يمكن أن تشكل طفرة في مجال الملابس الذكية والإلكترونيات القابلة للارتداء.

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وقالت صحيفة South China Morning Post الصينية، نقلا عن مقال في مجلة Nature يصف اختراع العلماء، إن الألياف مقاومة للماء والغسيل. وهي أرق من شعرة الإنسان ويمكن نسجها في الملابس اليومية، في حين أنها تشغل من إجمالي حجم القماش أقل من 5%. كما أشار الباحث الرئيسي في المشروع وي لي، لن يشعر المستخدمون بأي اختلاف عن الملابس العادية عند ارتدائها.

وستكون السترة المجهزة بمثل هذه الألياف قادرة على تبادل الصور الفوتوغرافية مع مستخدمين آخرين من خلال نظام اتصال لاسلكي يعتمد على مكونات بصرية. وستساعد القبعة المحاكة بطريقة مماثلة الشخص الضعيف البصر على عبور الطريق بسلامة عن طريق إرسال إشارات إلى هاتفه الذكي. يمكن للسترة "الذكية" التي يتم ارتداؤها قبل ارتياد المتحف أن تكون بمثابة مرشد سياحي، حيث تجمع معلومات حول المعروضات وتنقلها إلى سماعة أذن المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الألياف أن تجد استخداما واسعا في مجال الصحة والطب.

ويخطط فريق العلماء أيضا لتطوير بطاريات تتضمن أليافا ذكية في المستقبل لتغذية شاشات العرض وعناصر الحوسبة بالكهرباء. ويحتمل أن يحل طقم من هذه الألياف محل الهواتف الذكية المألوفة.

المصدر: تاس