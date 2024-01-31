تقنيات"Galaxy AI" ستصل إلى 100 مليون هاتف سامسونغ هذا العام

أعلنت شركة سامسونغ أن أنظمة الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" ستصل إلى ملايين الهواتف التي تطورها، هذا العام.

وقال رئيس قسم الهواتف المحمولة في الشركة، روه تاي مون أن سامسونغ ملتزمة في إيصال خدمات Galaxy AI إلى مئة مليون هاتف غالاكسي في جميع أنحاء العالم هذا العام.

وأشارت سامسونغ إلى أن خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستصل في النصف الأول من العام الجاري إلى هواتفها الرائدة التي طرحتها العام الماضي مثل: Galaxy S23 FE، وGalaxy S23 FE، إضافة إلى حواسب Galaxy Tab S9 اللوحية.

كما من المتوقع أن تصل تقنيات Galaxy AI إلى الهواتف القابلة للطي التي ستعلن عنها سامسونغ العام الجاري أيضا.

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وكانت سامسونغ قد كشفت خلال مؤتمرها التقني الأخير عن هواتف "S 24" الجديدة وعن تقنيات Galaxy AI التي طورتها لهذه الأجهزة، وأشارت إلى أن هذه التقنيات ستمنح المستخدمين ميزات جديدة كليا، كما ستوفر قدرات غير مسبوقة لكاميرات الهواتف.

المصدر: 4pda