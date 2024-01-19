لأول مرة في روسيا.. استخدام كمبيوتر كمومي محلي الصنع بسعة 12 كيوبت لتدريب الشبكات العصبية

استخدم الفيزيائيون في روسيا لأول مرة جهاز كمبيوتر كمومي محلي الصنع بسعة 12 كيوبت يعتمد على الموصلات الفائقة لإجراء العمليات الحسابية المتعلقة بالشبكات العصبية والتعلم الآلي.

وقالت الخدمة الصحفية لمعهد موسكو للفيزياء التقنية أن التجارب الأولى على هذا الكمبيوتر أكدت السرعة العالية لعمله.

وجاء في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:" أطلق العلماء الروس أول معالج كمي بسعة 12 كيوبت في روسيا لتدريب الآلة الكمومية استنادا إلى الموصلات الفائقة. والآن يختبر المعالج خوارزميات تدريب شبكة عصبية كمومية بإمكانها تحديد نوع النبيذ من خلال تركيبه الكيميائي أو تشخيص سرطان الثدي".

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وحسب المطورين، يتمتع المعالج الذي تم إنشاؤه في معهد موسكو للفيزياء التقنية بخصائص عالمية، حيث يبلغ متوسط ​​عمر الكيوبت حوالي 14 ميكروثانية، ومتوسط ​​وقت عملية كمومية واحدة هو 50 نانو ثانية فقط. وتعد هذه المواصفات مفتاحا لضمان الدقة العالية واستقرار الحوسبة الكمومية.

ويعد هذا الكمبيوتر الكمي استمرارا منطقيا للتطويرات السابقة التي قام بها الفيزيائيون الروس، حيث أجروا تجارب على أجهزة كمبيوتر كمومية أبسط تعتمد على خمس وثمانية بتات كمومية. والفرق الرئيسي بين النظام الجديد هو ليس عدد الكيوبتات، فحسب بل والحقيقة التي تنحصر في أن العلماء قد انتقلوا من بنية أحادية البعد إلى ترتيب ثنائي الأبعاد لوحدات الحوسبة الحاسوبية.

وقالت الخدمة الصحفية إن الأستاذ في المعهد أوليغ أستافييف وزملاؤه يعوّلون العام الجاري على إنشاء آلة أكثر تعقيدا تعتمد على 16 كيوبتا فائقة التوصيل. وسيؤدي تطويره إلى تقريب علماء الفيزياء الروس من إنشاء أنظمة حاسوبية تعتمد على مائة أو أكثر من الكيوبتات القادرة على حل المسائل المعقدة التي لها تطبيقات عملية. وإن إنشاء مثل هذه الحواسيب هو المهمة الرئيسية لخارطة الطريق الروسية الخاصة بتطوير الحوسبة الكمومية.

المصدر: تاس