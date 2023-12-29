كاسبرسكي تحذر من ثغرة برمجية يمكن استغلالها لاختراق هواتف آيفون

حذّرت شركة كاسبرسكي لاب من وجود ثغرة برمجية يمكن استغلالها لاختراق هواتف آيفون من خلال خدمات iMessage.

ووفقا للخبراء في الشركة، قبل اختراق الجهاز يتلقى الهاتف رسالة عبر iMessage تحوي رمزا برمجيا خاصا، ويقوم هذه الرمز بتنفيذ تعليمات برمجية ضارة في الهاتف حتى ولو لم يتفاعل معه المستخدم.

ويقوم الرمز المذكور بتحميل عناصر برمجية من فيروس Triangulation في الهاتف، وذلك ليتمكن المخترق من تفعيل امتيازات إضافية في جهاز الضحية، وبعد تثبيت جميع المكونات الضرورية للقرصنة يتم حذف الرسالة الأولية التي وصلت إلى الهاتف عبر iMessage.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن فيروس Triangulation يعمل مع ذواكر الوصول العشوائي الموجودة في الأجهزة، وليس مع أنظمة iOS، ويقوم بجمع بيانات المستخدم من خلال تلك الذواكر ويرسلها إلى خوادم يديرها المخترقون.

وتبعا لكاسبرسكي لاب فإن أكثر الأجهزة التي قد تتأثر بهذه المشكلة هي الأجهزة العاملة بأنظمة iOS 16 وiOS 15.7.

المصدر: iphones.ru