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LG تطلق أحدث حواسبها مع معالجات Intel الجديدة

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LG تطلق أحدث حواسبها مع معالجات Intel الجديدة
youtube/VTech Mobile
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أعلنت LG عن جيلها الجديد من الحواسب المحمولة التي زودتها بتقنيات مميزة، وجهّزتها بأحدث معالجات Intel.

وحصلت حواسب LG Gram Pro 2024 الجديدة على قدرات مميزة في معالجة البيانات بفضل معالجات Intel Core Ultra 7، وجهّزت بميزات متطورة منها ميزة تتيح لها مشاركة الملفات مع 10 هواتف في وقت واحد، ويمكن أن تعمل هذه الهواتف بأنظمة أندرويد وiOS.

ويأتي الجهاز الأساسي من هذه الحواسب بشاشة بمقاس 16 بوصة، دقة عرضها (2880/1800) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتز، كما زودت بمعالج رسوميات RTX 3050، وذواكر وصول عشوائي GDDR6، سعاتها تبدأ من 4 غيغابايت.

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وحصل هذا الحاسب على مروحتي تبريد تمنعان ارتفاع درجة حرارة معالجاته في أثناء الاستخدام المكثّف، أما هيكله فأتى بوزن 1.9 كلغ تقريبا، وسماكته 12.4 ملم.

أما حاسب LG Gram Pro 360 الجديد فحصل على شاشة لمس قابلة للحركة بزاوية 360 درجة، ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي كبير، ويمكن الكتابة والرسم على هذه الشاشة باستخدام قلم ذكي.

المصدر: ixbit

 

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