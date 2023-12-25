علامات تحذيرية لاختراق حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي!

يحاول قراصنة الإنترنت عدم ترك أي أثر عند اختراق الحسابات المصرفية والهواتف، ولكن علامات تحذيرية قد تكشف اختراق البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

ويستخدم هاكر "القبعة البيضاء"، آش شاتريا، تقنيات مشابهة لتلك التي يستخدمها قراصنة الإنترنت الحقيقيين من أجل "اختبار" الدفاعات السيبرانية وتحذير الناس من الخطر.

وتحدث شاتريا، الذي يعمل كباحث في استخبارات التهديدات في F-Secure، عن العلامات الواضحة التي تشير للاختراق، بما في ذلك رؤية محتوى مختلف عما اعتدت عليه في مخططك الزمني، أو عدم تلقي الإشعارات على هاتفك كما اعتدت.

وقال: "ردا على أي نشاط مشبوه في الحساب، يجب عليك الاتصال بمزود الخدمة وإعادة تغيير كلمة المرور، ومن الأفضل أن تتضمن أحرفا وأرقاما عشوائية".

تغيّر المحتوى الذي تراه على وسائل التواصل الاجتماعي

إذا بدأت فجأة في رؤية محتوى غير مألوف على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يكون ذلك علامة على اختراق حسابك.

وقال شاتريا: "يمكن أن تشير التحولات المفاجئة، مثل تدفق المنشورات بلغات غير مألوفة أو اقتراحات من حسابات لم تتعامل معها، إلى نشاط مشبوه. تم تصميم خوارزميات الوسائط الاجتماعية وفقا لتفضيلاتك، وقد تشير التغييرات غير المتوقعة إلى وصول غير مصرح به".

عدم ظهور الإشعارات

إقرأ المزيد

إذا رأيت رسائل تظهر في حسابك، ولكنك لا تتلقى إشعاراتك المعتادة على هاتفك، فقد تكون هذه علامة تحذير بأن شخصا آخر يراها أولا.

وحذر شاتريا من أن المتسلل ربما يكون قد وضع قواعد داخل صندوق الوارد الخاص بك لتحويل رسائل معينة، حتى يتمكن من اختراق المزيد من الحسابات بما في ذلك الحسابات المصرفية.

وأضاف شاتريا: "تحقق من إعدادات البريد الوارد لديك لمعرفة ما إذا كانت هناك قواعد تحول رسائل البريد الإلكتروني إلى عناوين لا تعرفها".

معاملات صغيرة جدا تظهر في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

قال شاتريا: "راجع بانتظام بيانات البنك أو بطاقات الائتمان بحثا عن المعاملات غير المصرح بها. قد يبدأ المتسللون معاملات صغيرة كاختبار قبل محاولة إجراء معاملات أكبر. كن يقظا، حتى مع المبالغ التي تبدو غير مهمة، وأبلغ البنك الذي تتعامل معه على الفور عن أي معاملات مشبوهة".

شعار أصفر أسفل بريدك الإلكتروني



في Gmail على سطح المكتب، سترى شعار أصفر يوضح قيام شخص ما بتسجيل الدخول من موقع غير مألوف، أسفل نافذة البريد الإلكتروني.

وستوفر معظم الخدمات عبر الإنترنت سجلات الأنشطة التي تتيح لك مراقبة عمليات تسجيل الدخول، ويمكن أن تساعد في تحديد المتسللين.

وقال شاتريا: "تحقق بانتظام من سجلات الأنشطة التي تقدمها الخدمات لمراقبة الفترات الزمنية لتسجيل الدخول وعناوين IP".

تعليق حسابك

قال شاتريا إن إحدى العلامات التحذيرية الرئيسية للاختراق، هي إذا تم تعليق حسابك أو إلغاؤه فجأة.

وقال: "احترس من عمليات إنهاء الحساب غير المتوقعة، إذا تلقيت إشعارات حول تعليق الحساب أو إنهائه، فقد يشير ذلك إلى أنشطة خبيثة".

المصدر: ديلي ميل