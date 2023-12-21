دليل جديد يساعد على كشف الفيديوهات المفبركة

تصدرت العديد من مقاطع الفيديو المزيفة الغريبة عناوين الأخبار في السنوات الأخيرة، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لمعالجة الفيديوهات والصوت بطريقة تحاكي الواقع.

وتعرّف Full Fact، وهي منظمة بريطانية مستقلة للتأكد من الحقائق، "التزييف العميق" بأنه "فيديو أو صوت تم إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة وجه أو صوت شخصية عامة بشكل شبه ناجح".

ومع تزايد انتشار الفيديوهات المزيفة يوما بعد يوم، أصدرت Full Fact دليلا جديدا حول كيفية اكتشاف مقاطع الفيديو المزيفة.

1. التحقق من شكل الوجه (والأذنين)

إحدى أسهل الطرق لمعرفة ما إذا كان مقطع الفيديو مزيفا عميقًا هي التحقق من شكل الوجه.

في مقابلة على "يوتيوب"، قال كريس أومي، فنان الذكاء الاصطناعي: "شكل الوجه دائما ما يكون المفتاح. في كثير من الحالات، تكون القياسات ليست مثالية".

ويمكن كشف الاختلاف من خلال وضع صورة، أو بعض الصور، جانب الفيديو للمقارنة.

وعلى وجه الخصوص، يقول أومي إنه يجب عليك الانتباه جيدا إلى الأذنين، التي يصعب تزييفها.

2. العثور على اللقطات الأصلية

إذا لم تتمكن من اكتشاف أي مشكلات تتعلق بشكل الوجه، توصي Full Fact بالتحقق مما إذا كان بإمكانك العثور على اللقطات الأصلية.

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ويمكنك القيام بذلك عن طريق البحث عن الكلمات الرئيسية على منصات، مثل غوغل و"يوتيوب" و"تيك توك".

ومع ذلك، إذا لم يكن الفيديو يحتوي على أي ميزات محددة للبحث عنها، توصي Full Fact بإجراء بحث عن الصور باستخدام لقطات شاشة للأجزاء الرئيسية من الفيديو.

3. التدقيق في التعبيرات والسلوكيات

إذا كان الفيديو يضم أحد المشاهير أو الشخصيات العامة، فحاول معرفة ما إذا كان بإمكانك اكتشاف أي من سلوكياتهم الخاصة.

ويطلق البروفيسور هاني فريد، خبير الطب الشرعي للصور في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، على هذه العلامات اسم "القياسات الحيوية الناعمة".

4. توازن العيون

غالبا ما تواجه تقنية التزييف العميق مشاكل في محاذاة العينين، وفقا لأومي، الذي قال: "فقط في الإطارات الثابتة يمكنك اكتشاف تلك التناقضات".

وللتحقق من محاذاة العيون، قم بإيقاف الفيديو مؤقتا عدة مرات، وتحقق مما إذا كانت العيون تنظر في الاتجاه نفسه.

5. ابحث عن مواطن الخلل البصرية

قد تبدو مقاطع الفيديو المزيفة مقنعة عندما يواجه الشخص الكاميرا، لكن الأمر يختلف عند التصوير من الجانب، وفقا لـFull Fact.

وقالت Full Fact: "قد تكون قادرا على اكتشاف مثل هذه الأخطاء إذا قمت بإبطاء اللقطات. سيسهل هذا ملاحظة أي نقاط تفشل فيها التكنولوجيا في مطابقة الوجه الناتج عن الذكاء الاصطناعي بشكل مثالي مع الجزء الحقيقي من الفيديو".

6. تزامن الصوت بشكل صحيح مع الفيديو

توصي Full Fact بتحليل المواضع العريضة للفم عند إصدار أصوات حروف مختلفة.

وقال الخبراء إن هناك شكلا معينا يصنعه فمك عندما تصدر أصواتا معينة.

وإذا قمت بإبطاء مقطع فيديو مزيف، فقد تتمكن من ملاحظة شكل الفم للتحقق من أنه يتناسب مع الصوت.

المصدر: ديلي ميل