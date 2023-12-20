روسيا .. الكشف عن الهاتف الذكي المحلي "R-fon" ونظام التشغيل الجديد

كشفت روسيا عن الهاتف الذكي R-fon من تصنيع شركتي ROSA وRutek.

وبالإضافة إلى ذلك تم عرض نظام التشغيل ROSA Mobile الجديد، في موسكو، وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الهاتف سيكون متاحا عام 2024، وقد بدأت طلبات الشراء في 18 ديسمبر الجاري.

وبدأت عملية تجميع هواتف R-fon الذكية ذات الحماية العالية ضد برامج التجسس في مدينة سارانسك الروسية، وسيحصل الهاتف الذكي الروسي من مركز "روزا" على 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من الذاكرة المدمجة.

وتم تجهيز الهاتف الذكي الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة ودقة FullHD +، وبلغت دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميغابكسل، والكاميرا المساعدة 16 ميغابكسل.

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ومعالج الهاتف الذكي هو MediaTek Helio G99 ثماني النواة. وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف 8 غيغابايت، وكما يقول المطورون، فهي كافية للقيام بمهام متعددة بشكل مريح. والذاكرة المدمجة تقدر بـ28 غيغابايت مع إمكانية توسيعها عبر MicroSD .

الشاشة ذات الخلفية R محمية بطبقة Gorilla Glass 5، وجانبها الخلفي مغطى بالزجاج المقسى. ويزن الهاتف الجديد 189 غراما، وسمكه 7.96 ملم.

بالإضافة إلى الهاتف الذكي، تم الكشف عن نظام التشغيل المحمول للهاتف ROSA Mobile. ويتضمن نظامه البيئي العديد من الخدمات الضرورية للمستخدمين.

وضمنها حساب ROSA ID الموحد، ومتجر تطبيقات ROSA Market، الخدمة السحابية ROSA Disk ، وROSA Messenger، وخدمة إشعارات الدفع ROSA Notifications وغيرها من الخدمات المفيدة. ستقوم الشركة المصنعة ROSA أيضا بتوحيد جميع منتجاتها تحت شعار ROSA الجديد، بعد الانتقال إلى نطاق rosa.ru الجديد.

المصدر: تاس