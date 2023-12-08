الطريقة الصحيحة لشحن بطارية الهاتف الذكي

ينصح أليكسي أوتشاكين الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، بعدم شحن بطارية الهاتف الذكي في السيارة.





ويشير الخبير في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن بطارية الهاتف الذكي تعمل بتقنية بطاريات الليثيوم أيون، التي على الرغم من كفاءتها، كمية شحنها محدودة.

ويقول موضحا: "وهذا يعني أنها عاجلا أم آجلا ستفقد قدرتها على تخزين الشحن، وستنخفض ​​مدة عمل البطارية".

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ووفقا له، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسرع هذه العملية.

ويقول: "مثلا، الكثيرون لا يعرفون أن شحن الهاتف الذكي في السيارة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على البطارية. وذلك لأنه قد يتغير الجهد الكهربائي، ما يؤثر سلباً على أدائها".

ويشير الخبير إلى أنه من الضروري الانتباه إلى كيفية شحن الهاتف الذكي.

ويضيف: "يعتبر شحن بطارية الهاتف الذكي مثاليا عندما ينخفض مستوى شحنها إلى 20- 30 بالمئة وفصل الشاحن عندما يصل مستوى الشحن إلى 80- 90 بالمئة. أي أنه من الخطأ شحن الهاتف الذكي من 0 إلى 100بالمئة. كما أن تركه فترة طويلة بعد شحنه بالكامل، متصلا بالشبكة الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة البطارية".

وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إتلاف بطارية الهاتف الذكي. لذلك لا ينصح بتركه تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر للحرارة، لأنه يؤدي إلى تسخينه وبالتالي ينخفض عمر البطارية.

المصدر: Gazeta.Ru