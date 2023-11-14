وسط مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.. انتقادات حادة لـMeta بشأن "خطة جدلية"!

انتقد خبراء حماية الأطفال بشدة شركة Meta بسبب خططها للتشفير الشامل، واتهموا شركة التكنولوجيا بإعطاء الأولوية للربح على سلامة الأطفال.

واتهم سايمون بيلي، رئيس الشرطة السابق الذي كان قائدا لحماية الأطفال في مجلس رؤساء الشرطة الوطنية في المملكة المتحدة، Meta بـ "الخسارة الكاملة للمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية" بشأن الخطط.

ووصف جون كار، أمين ائتلاف الجمعيات الخيرية للأطفال في المملكة المتحدة للتعامل مع السلامة على الإنترنت، هذه الخطوة بأنها "غير معقولة على الإطلاق".

وجاءت تعليقاتهم بعد أن قال رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، غرايم بيغار، إن إدخال التشفير الشامل على "فيسبوك" سيكون بمثابة "غض الطرف عن إساءة معاملة الأطفال".

وفي حديثه في محاضرة ألقاها في وستمنستر في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس تطبيق القانون إن الأمر يجب أن يكون متروكا للحكومة، وليس لشركات التكنولوجيا، لرسم الخط الفاصل بين الخصوصية وسلامة الأطفال.

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وردت Meta بالقول إن لديها إجراءات قوية لمكافحة إساءة الاستخدام، وأنها تتوقع تقديم المزيد من التقارير إلى جهات إنفاذ القانون بعد إدخال التشفير الشامل.

وقال بيلي إنه شهد تزايد حجم الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، كما رأى أن "شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Meta، تعفي نفسها من أي مسؤولية عندما يتعلق الأمر بمعالجة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت".

وقال كار: "إذا تم تقديمه دون الضمانات المناسبة التي ستسمح لإنفاذ القانون باكتشاف ومنع الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، فإن التشفير الشامل يهدد بحرمان أعداد كبيرة من الأطفال من العدالة. الأطفال هم المستخدمون الرئيسيون لوسائل التواصل الاجتماعي. ويستخدم عدد كبير منصات Meta، بما في ذلك "فيسبوك مسنجر" و"إنستغرام". إن تصميم وطبيعة هذه المنصات يجعلها مكانا مثاليا للأشخاص الخطرين لاكتشاف الأطفال وتكوين صداقات معهم والعناية بهم والاعتداء عليهم جنسيا - وإذا تم تقديم التشفير الشامل دون ضمانات مناسبة، فستعمي شركة Meta نفسها عن طيب خاطر عن إساءة استخدام الانترنت".

وأضاف: "يجب على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Meta، التفكير مرة أخرى قبل تقديم تعميم شامل للتشفير الشامل عبر منصاتها. وإذا لم تفعل ذلك، فإن الآلاف من الأطفال سيكونون في خطر، وسنفشل في حل المشكلة المتزايدة المتمثلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت".

وقال متحدث باسم Meta: "تعتمد الغالبية العظمى من البريطانيين بالفعل على التطبيقات التي تستخدم التشفير لإبقائهم آمنين من المتسللين والمحتالين والمجرمين. لا نعتقد أن الناس يريدون منا أن نقرأ رسائلهم الخاصة، لذلك أمضينا السنوات الخمس الماضية في تطوير إجراءات أمان قوية لمنع إساءة الاستخدام واكتشافها ومكافحتها مع الحفاظ على الأمان عبر الإنترنت".

المصدر: إندبندنت