"إنستغرام" يتيح أخيرا تعطيل "علامة قراءة الرسائل"!

أعلن "إنستغرام" أنه سيقدم قريبا خيار تعطيل علامة قراءة الرسائل المباشرة (DMs)، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من معرفة أنك قرأت رسائلهم.

ويقول "إنستغرام" إنه يختبر الميزة حاليا، على الرغم من أنه ظل متشددا بشأن خطط نشرها على نطاق أوسع.

وقد انقسم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الخطوة، فبينما وصفها البعض بأنها "ميزة مطلوبة بشدة"، لم يعجب البعض الآخر بها.

وقال رئيس "إنستغرام"، آدم موسري، في منشور: "قريبا، سيتمكن الأشخاص من اختيار الوقت الذي يسمحون فيه للآخرين بمعرفة متى قرأوا رسائلهم".

ومع ذلك، لم يوضح ما يعنيه بـ "قريبا" أو ما إذا كانت الميزة ستتوفر لجميع المستخدمين في وقت واحد.

وقام موسري أيضا بتضمين صورة توضح الشكل الذي سيبدو عليه الخيار. وفي إعدادات الخصوصية والأمان، ضمن فئة "من يمكنه رؤية نشاطك"، يتم منح المستخدمين خيار التبديل بين تفعيل علامة قراءة الرسائل أو إيقاف تشغيلها.

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وأوضح الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، أن الشركة كانت "تختبر القدرة على إيقاف تشغيل علامة قراءة رسائل "إنستغرام" المباشرة".

وعلى موقع X (تويتر سابقا)، رحب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالإعلان، حيث قال أحدهم: "أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا".

وكتب معلق آخر: "أخيرا، بعض الأخبار الجيدة". وفي الوقت نفسه أضاف آخر أن هذه كانت "ميزة مطلوبة بشدة".

ومع ذلك، أعرب عدد قليل من المعلقين عن أسفهم لفقدان القدرة على التحقق مما إذا كان شخص ما قد قرأ رسائلهم.

وكتب أحد المعلقين المحبطين: "أوه، الآن لا أستطيع حتى معرفة متى يتم تجاهلي".

المصدر: ديلي ميل