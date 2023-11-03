"إجراءات صارمة" تتخذها منصة "يوتيوب"

توسع منصة "يوتيوب" جهودها للقضاء على أدوات حظر الإعلانات. وفقا لبيان نشره موقع "ذي فيرج" نقلا عن مدير اتصالات "يوتيوب" كريستوفر لوتون.

ويقول البيان إن المنصة "أطلقت جهدا عالميا" لتشجيع المستخدمين على السماح بالإعلانات أو تجربة YouTube Premium، وهي خدمة مدفوعة يوفرها "يوتيوب" لمتابعة الفيديوهات دون إعلانات.

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وإذا واجهت حظر "يوتيوب"، فقد ترى إشعارا يقول: "يتم حظر تشغيل الفيديو ما لم يتم إدراج يوتيوب في القائمة المسموح بها أو يتم تعطيل أداة حظر الإعلانات".

وأكد موقع "يوتيوب" أنه تم تعطيل مقاطع الفيديو للمستخدمين الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات في يونيو، لكن لوتون وصفها بأنها مجرد "تجربة صغيرة على مستوى العالم" في ذلك الوقت. والآن، قام الموقع بتوسيع هذا الجهد. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، وجد المزيد من المستخدمين الذين قاموا بتثبيت أدوات حظر الإعلانات أنفسهم غير قادرين على مشاهدة مقاطع فيديو "يوتيوب"، مع منشور من Android Authority يسلط الضوء على العدد المتزايد من المستخدمين غير القادرين على استخدام أدوات حظر الإعلانات على "يوتيوب".

ويؤكد لوتون أن "استخدام أدوات حظر الإعلانات" ينتهك شروط خدمة النظام الأساسي، مضيفا أن "الإعلانات تدعم نظاما بيئيا متنوعا من المبدعين على مستوى العالم وتسمح للمليارات بالوصول إلى المحتوى المفضل لديهم على يوتيوب".

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وأجرى موقع "يوتيوب" عدة تغييرات على طريقة عمل الإعلانات على نظامه الأساسي هذا العام. وقدمت الشركة، إعلانات مدتها 30 ثانية غير قابلة للتخطي على تطبيقها التلفزيوني في شهر مايو، وبدأت لاحقا في تجربة فواصل إعلانية أطول، ولكن أقل تكرارا، على التلفزيون أيضا.

وتأمل منصة "يوتيوب" أن تؤدي الفواصل الإعلانية الطويلة إلى دفع المزيد من المستخدمين إلى الاشتراك في خدمة YouTube Premium الخالية من الإعلانات، ولكن ارتفاع سعر الخدمة بمقدار دولارين وإيقاف خطة Premium Lite الأرخص قد يجعل الخيار أقل جاذبية.

المصدر: ذي فيرج