"معركة براءات اختراع" قد تؤدي إلى إخراج ساعات آبل من السوق!

قد يتم حظر استيراد ساعة آبل الذكية إلى الولايات المتحدة بعد أن قضت لجنة التحكيم الفيدرالية، بأنها تنتهك براءة اختراع شركة معروفة، وفقا لتقرير حديث.

وتنتهك نماذج معينة من ساعة آبل، براءة الاختراع التي تم إصدارها لـMasimo، وهي شركة تكنولوجيا طبية ابتكرت جهازا حسيا يقيس مستويات الأكسجين في الدم.

وقدمت Masimo شكوى ضد شركة آبل قبل عامين، زاعمة أن شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، قامت بتضمين المستشعر، ومقياس الأكسجة النبضي، في معظم النماذج الأحدث من الساعة الذكية التي تم تصنيعها منذ عام 2020.

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وحكمت لجنة التحكيم التجاري الدولي الأمريكية لصالح شركة Masimo يوم الخميس، وقررت أن آبل انتهكت بالفعل براءة اختراع، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ويعني الحكم أن شركة آبل ستضطر إلى التوقف عن بيع الساعات، باستثناء SEO، في عيد الميلاد.

وسيكون أمام إدارة الرئيس جو بايدن 60 يوما لتقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض ضد حظر الاستيراد، بناء على مخاوف سياسية قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونادرا ما استخدم الرؤساء حق النقض ضد الحظر في الماضي.

وقال جو كياني، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Masimo في بيان: "إن الحكم الصادر يبعث برسالة قوية مفادها أنه حتى أكبر شركة في العالم ليست فوق القانون. ويعد هذا القرار المهم بمثابة تأكيد قوي على جهودنا الرامية إلى تحميل شركة آبل المسؤولية عن الاختلاس غير القانوني لتكنولوجيا براءة الاختراع الخاصة بنا".

ويمكن لشركة آبل التقدم للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بعد انتهاء فترة المراجعة.

يذكر أن آبل رفضت ادعاءات Masimo وقالت إنها تحترم الملكية الفكرية للشركات الأخرى.

المصدر: نيويورك بوست