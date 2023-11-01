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Xiaomi تعلن رسميا عن ساعات "S3" بأسعار منافسة

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تعلن رسميا عن ساعات
youtube/Geekbuying
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كشفت Xiaomi عن ساعات Watch S3 الجديدة، التي جهزتها بمواصفات ممتازة وستطرحها بأسعار منافسة.

وتأتي ساعات Xiaomi Watch S3 بهياكل مقاومة للماء وفق معيار 5ATM، ومحمية بإطارات معدنية وطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصلت هذه الساعات على شاشات AMOLED دائرية بمقاس 1.43 بوصة، ترددها يعادل 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م، وحصلت هذه الشاشات على واجهات عرض متنوعة، تلبي مختلف احتياجات المستخدمين.

وتعمل هذه الساعات بأنظمة HyperOS الجديدة التي طورتها Xiaomi، كما جهّزت بتطبيقات قادرة على قياس معدلات النشاط البدني للمستخدم، وتطبيقات للمساعدة على ممارسة الرياضة، وزوّدت بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومستشعرات لقياس معدلات الأكسجة في الدم.

وزوّدت هذه الساعات بشرائح NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وستطرح منها نسخة مجهزة بتقنيات eSIM للاتصال مع الشبكات الخلوية، وسيكون سعر هذه النسخة 137 دولار تقريبا، أما نسخها العادية فستباع بـ 110 دولارات تقريبا.

المصدر: 3dnews

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