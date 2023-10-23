"إكس" تلغي توثيق صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

تداول مستخدمو "إكس" (تويتر سابقا) معلومة حول إلغاء المنصة المملوكة لإليون ماسك، علامة التوثيق الزرقاء للحساب الرسمي للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي، أفيخاي أدرعي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إلغاء المنصة لعلامة التوثيق الذهبية لصحيفة "نيويورك تايمز" دون سابق إنذار.

twitter.com/avichayadraee

ويشير رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن قرار الإلغاء هذا قد يكون من قبل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في ظل تمسكه بالحفاظ على حرية التعبير عبر منصته وسط المعلومات الهائلة المتعلقة بالأحداث في غزة والقصف الإسرائيلي للقطاع.

ولم يعلق ماسك أو منصة "إكس"على هذا الإلغاء، كما لم يقدم أدرعي أي ردود فعل على هذه الخطوة حتى الآن.

المصدر: RT