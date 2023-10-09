Noise الهندية تطلق أول خواتمها الذكية

بدأت شركة Noise الهندية بطرح خاتم Luna الذكي الذي حصل على العديد من الميزات العملية والمهمة لمحبي الأجهزة المحمولة.

وحصل الخاتم الجديد على هيكل متين مصنوع من التيتانيوم، وزنه 4 غرامات تقريبا، وحصل على حماية ممتازة من الماء تمكن من استعماله على عمق 50 م أثناء الغوص.

وزوّد بمستشعرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء يمكنها قياس درجة حرارة الجسم ومعدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، كما جهّز بتقنيات تساعده على مراقبة النشاط البدني للمستخدم ومعدلات السعرات الحرارية التي يحرقها ومعدلات نومه اليومية.

ويمكن إقران الخاتم لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة المحمولة عبر تطبيق مجاني يوفر للمستخدم إمكانية مراقبة 70 مؤشرا صحيا، كما زوّد ببطارية تكفيه ليعمل 6 أيام تقريبا بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن البطارية عبر جهاز خاص.

ويتوفر هذا الخاتم بثلاثة ألوان أساسية هي الفضي والذهبي والأسود، و7 مقاسات مختلفة، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 180 دولارا.

المصدر: 4pda