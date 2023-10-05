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بقدرات تصوير فائقة..غوغل تطرح أقوى هواتف Pixel

العالم الرقمي و Social media

بقدرات تصوير فائقة..غوغل تطرح أقوى هواتف Pixel
youtube/Marques Brownlee
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أعلنت غوغل رسميا عن مجموعتها الجديدة من الأجهزة الذكية والتي تضمنت هاتف Pixel 8 Pro الذي حصل على تصميم مميز وتقنيات ممتازة.

وتبعا لغوغل فإن هاتف Pixel 8 Pro سيتميز بقدرات تصوير استثنائية وإمكانية التقاط صور عالية الدقة في مختلف ظروف الإضاءة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (50+48+48) ميغابيكسل، فضلا علن كاميرته الأمامية التي أتت بدقة 10.5 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.6/76.5/8.8) ملم، وزنه 213غ، وزوّد بشاشة LTPO OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1344/2992) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا.

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ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام Android 14 خاليا من التعديلات، ومعالج Google Tensor G3 المتطور، ومعالج رسوميات Immortalis-G715s MC10، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

وزودته غوغل بمنفذ USB Type-C 3.2 لتأمين نقل سريع للبيانات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: gsmarena

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