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أبرز ميزات ساعة Xiaomi الجديدة

العالم الرقمي و Social media

أبرز ميزات ساعة Xiaomi الجديدة
youtube/TechAvid
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أعلنت Xiaomi مؤخرا عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية المحمولة من بينها ساعة Watch 2 Pro التي صممتها لتنافس ساعات آبل وسامسونغ.

وتأتي ساعة Xiaomi Watch 2 Pro الجديدة تبعا للتسريبات بهيكل متين مقاوم للماء والغبار ومحمي بإطار مصنوع من الستانلس، أبعاده (47.6/45.9/11.8) ملم، وزنه 54.5 غ.

أما شاشتها فأتت AMOLED بمقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا، ومجهزة بتقنية Always-on display.

أبرز ميزات ساعة Xiaomi الجديدة
gsmarena.com
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وتعمل الساعة بنظام Proprietary OS، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.

وزودتها Xiaomi بتقنيات للاتصال مع الشبكات الخلوية وإجراء المكالمات الصوتية، وأنظمة لتحديد المواقع، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية للمستخدم، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 495 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن اللاسلكي.

المصدر: gsmarena

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