Honor تتحدى سامسونغ بهاتف أندرويد جديد

تستعد Honor لإطلاق هاتف أندرويد جديد ينافس هواتف سامسونغ الحديثة من حيث السعر والمواصفات.

ويأتي هاتف Honor X40 GT Racing بهيكل مميز التصميم أبعاده (166.1/75.8/8.5) ملم، وزنه 199غ.

أما شاشته فتأتي IPS LCD بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (2388/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 385 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات Magic UI 7.1، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية حصلت على 3 عدسات بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ودعمته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة GPS وGLONASS و GALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطأ.

المصدر: 4pda