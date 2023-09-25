روسيا.. تطوير منصة إلكترونية للحفاظ على لغات الشعوب الأصلية في كامتشاتكا

ذكر موقع "تاس" أن الخبراء الروس يعملون على مشروع لتطوير منصة إلكترونية للحفاظ على لغات الشعوب الأصلية في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وحول الموضوع قال رئيس مركز التواصل بين الثقافات والبحوث العرقية اللغوية في جامعة كامتشاتكا، أناتولي سوروكين: "نعمل على استحداث منصة إلكترونية على الإنترنت بهدف الحفاظ على لغات الشعوب الأصلية لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية".

وأضاف: "نخط لتطوير تطبيق إلكتروني لكل لغة من لغات شعوب كامتشاتكا، وفي المستقبل سنستحدث منصة إلكترونية ستجمع فيها النصوص والكتابات ذات الأهمية المشتركة للغات تلك الشعوب، ستتضم المنصة أيضا المؤلفات التي تم نشرها حول مواضيع وصف الأعراق البشرية، ومعلومات هذه المنصة ستكون متاحة للجميع".

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أعلن سوروكين عن هذه الخطوة خلال معرض مخصص للغات السكان الأصليين في كامتشاتكا والذي أقيم في إطار فعاليات مؤتمر "العلماء الشباب" الذي يعقد في الفترة ما بين 18 و21 سبتمبر الجاري، وتضم فعاليات المؤتمر ندوات علمية وتثقيفية تتعلق بشكل رئيسي حول البراكين والزلازل، ويشارك فيها مجموعة من العلماء والاختصاصيين ويحضرها مجموعات من الشباب وطلاب المدارس والجامعات في روسيا.

المصدر: تاس