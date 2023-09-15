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سوني تطلق تحديثا مهما لمنصات "PlayStation 5"

العالم الرقمي و Social media

سوني تطلق تحديثا مهما لمنصات
Sputnik pavel bendyakov
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أعلنت سوني عن إطلاق تحديث جديد لمنصات PlayStation 5، حمل معه العديد من المزايا المهمة للمستخدمين.

ومن أهم ما حمله التحديث الجديد هو ميزة تسمح لمنصات "PlayStation 5" بدعم أقراص الذاكرة الخارجية (SSD) التي تصل سعتها إلى 8 تيرابايت، إذ كان يقتصر الدعم سابقا على أقراص بسعة 4 تيرابايت.

ودعم السعات الجديدة بالنسبة لمنصات "PlayStation 5" سيساعد المستخدمين على تشغيل عدد أكبر من الألعاب عبر أجهزتهم، كما سيمكّن من استخدام هذه المنصات من قبل أكثر من شخص ضمن العائلة.

مع التحديث الجديد باتت منصات "PlayStation" تدعم الأجهزة الخارجية التي تعمل مع تقنيات "Dolby Atmos" مثل التلفزيونات ومكبرات الصوت والمساعدات المنزلية، الأمر الذي سيوفر تجربة صوتية ممتعة للاعبين ويعطيهم شعورا أكبر بالواقعية أثناء اللعب.

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ومنح التحديث الجديد، المنصات إمكانية دعم برمجيات "PS Remote Play" التي توجد في أجهزة "Chromecast" و"Google TV"، كما حصل المستخدمون على إمكانية تشغيل عدة منصات معا واستعمال إحداها كمنصة رئيسية والأخرى كمنصات مساعدة، لتوسيع إمكانيات تشغيل ألعاب الفيديو الحديثة.

المصدر: 3dnews

 

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