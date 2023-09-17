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هواوي تطلق تلفزيونات ذكية بمواصفات مميزة

العالم الرقمي و Social media

هواوي تطلق تلفزيونات ذكية بمواصفات مميزة
Legion-Media
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كشفت هواوي عن مجموعتها الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية التي زودتها بتقنيات مميزة ومتطورة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستطرح 3 نماذج من تلفزيونات Vision Smart TV SE3 بمقاسات هي 55 و65 و75 بوصة.

وجهزت جميع الأجهزة الجديدة بشاشات دقة عرضها (3840/2160) بيكسل وترددها 120 هيرتزا، وتدعم عرض المحتوى بدقة HDR، كما زودت بشرائح Ai Vision مع معالجات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير أفضل عرض للصور.

والمميز في هذه التلفزيونات هو أنها حصلت على كاميرا يمكن للمستخدم استعمالها لمكالمات الفيديو ويمكن للكامير تتبع حركة المستخدم لتركيز اللقطة عليه، كما جهزت هذه الكاميرا بتقنيات لتتبع وضعية جلوس المستخدم أثناء المشاهدة لتذكيره بأخذ استراحة في حال جلس لساعات طويلة أمام التلفاز.

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وتعمل هذه الأجهزة بنظام Harmony OS ذا فهي تتوافق مع معظم أجهزة هواوي الذكية، كما يمكنها الاقتران مع الإلكترونيات الأخرى ومع الغنترنت عبر شبكات Wi-Fi.

وسيباع أكبر نموذج من هذه التلفزيونات بسعر 544دولارا، فيما سيباع النموذج بمقاس 65 بوصة بسعر 408 دولارات، ونموذج 55 بوصة بـ 340 دولارا.

المصدر: ixbit

 

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