شركة "بايدو" الصينية تجعل روبوت الدردشة التابع لها متاحا للجمهور

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية "بايدو" أن روبوت الدردشة ERNIE Bot التابع لها سيصبح متاحا بالكامل للجمهور اعتبارا من 31 أغسطس.

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وأشار بيان نشره الحساب الرسمي للشركة على شبكة WeChat الاجتماعية الصينية إلى أن الروبوت ERNIE Bot بات الآن متاحا بالكامل للجمهور، ويمكن للمستخدمين استخدامه من خلال الموقع الرسمي أو عن طريق تنزيل تطبيق الهاتف المحمول.

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وقد أجرت وكالة "نوفوستي" في أثناء تجربة روبوت الدردشة الأخيرة مقابلة صحافية معه حيث أجاب الذكاء الاصطناعي الصيني بصورة خاصة على أسئلة وُجهت إليه حول ما ينتظر الاقتصاد الروسي في المستقبل، وما إذا كانت الصين وروسيا ستتشاجران، ولماذا يشتري الروس السكر في أثناء الأزمة.

وفي 7 فبراير الماضي أعلنت شركة "بايدو" الصينية عن الإطلاق الوشيك لمشروع الذكاء الاصطناعي ERNIE Bot، وذلك بعد الانتهاء من عملية الاختبار الداخلي. وتم إطلاق ERNIE Bot الذي يعمل بشكل مشابه لـChatGPT في 16 مارس الماضي.

ويشار إلى أن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من أربع طبقات لديها فرص كبيرة للفهم العميق الدلالة بين اللغات وإنشاء النصوص. ووفقا للشركة فإن الروبوت يعتمد على منصة التعلم العميق، ولديه القدرة على استخلاص "المعرفة" من كميات كبيرة من البيانات.

ومن أجل استخدام الروبوت في الوقت الراهن تحتاج إلى التسجيل وذكر اسمك الحقيقي وتقديم بيانات حقيقية لبطاقة هوية مواطن من جمهورية الصين الشعبية.

وقد دخلت التدابير المؤقتة التي اتخذتها السلطات الصينية لتنظيم خدمات الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في 15 أغسطس عام 2023، وإنها تنص على أن المضمون الناتج عن الذكاء الاصطناعي يجب أن يجسد القيم الاشتراكية الأساسية، وألا يعرّض الأمن القومي للخطر، وألا يحتوي على دعاية للإرهاب والعنف والمواد الإباحية والمعلومات الكاذبة والضارة.

يذكر أن أشهر روبوتات الدردشة الآن هو ChatGPT الذي اكتسب شعبية بعد إطلاقه نهاية نوفمبر الماضي، حيث حصد أول مليون مستخدم في أقل من أسبوع. وأثارت محاكاته للمحادثة توقعات بأنه يمكن أن يزاحم الكتاب المحترفين، بل وأن يشكل تهديدا لعمليات البحث الأساسية على Google. وتمتلك حقوقه شركة OpenAI، وأحد مؤسسيه هو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

المصدر: نوفوستي

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