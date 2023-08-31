جامعة موسكو الحكومية تبدأ تشغيل ثالث جهاز كمبيوتر خارق في العالم

سيتم في 1 سبتمبر المقبل إطلاق حاسوب عملاق روسي الصنع بقوة 400 بيتافلوب في جامعة موسكو الحكومية.

سيصبح جهاز الكمبيوتر العملاق الروسي الجديد الثالث في العالم من حيث قدرته.

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وصرح رئيس الجامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفنيتشي للصحفيين أن إطلاق أحدث جهاز كمبيوتر عملاق روسي الصنع تبلغ قوته 400 بيتافلوب، سيتم في الأول من سبتمبر عام 2023 في جامعة موسكو الحكومية،

وقال:"في الأول من سبتمبر، نطلق رسميا حاسوبا خارقا جديدا من صناعتنا. وقد يكون جهاز الكمبيوتر لثاني أو الثالث في العالم من حيث قدرته".

ومضى قائلا:"بفضل هذا التطور، يمكن لروسيا العودة إلى قائمة الدول الرائدة في العالم في مجال تطوير أجهزة الكمبيوتر الخارقة. وسيتم في حفل الافتتاح في 1 سبتمبر تحديد أهداف النظام الجديد، لكنها ستتعلق بشكل أساسي بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أنه تم عام 2008 إطلاق حاسوب "تشيبيشوف" العملاق بسرعة 60 تيرافلوب/ثانية في جامعة موسكو الحكومية، والذي تم إنشاؤه بمشاركة برنامج SKIF-GRID التابع لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية. وفي عام 2009 أطلق هنا حاسوب "لومونوسوف" الخارق الذي وصل بعد عدة مراحل من التحديث إلى ذروة الأداء 1.7 بيتافلوب.

وتم إطلاق الحاسوب العملاق "لومونوسوف 2" في الجامعة عام 2012، ويقدر أعلى أداء له بـ5.5 بيتافلوب. ويستخدمه اليوم أكثر من 3000 مستخدم من 20 قسما في جامعة موسكو الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 50 معهدا تابعا لأكاديمية العلوم الروسية وأكثر من 40 جامعة روسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا