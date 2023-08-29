Vivo تتألق من من جديد بهاتف مميز

كشفت Vivo عن هاتفها الجديد الذي حصل على تصميم مميز وكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة.

ويأتي هاتف vivo V29e بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.4/74.9/7.6) ملم، ووزنه 181 كلغ.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10+.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات Funtouch 13، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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والكاميرا الأساسية فيه أتت ثنائية العدسة بدقة (64+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا.

المصدر: ixbit