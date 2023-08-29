مايكروسوفت تدخل تعديلات على متصفح Edge

أعلنت مايكروسوفت عن نيتها إدخال تعديلات على متصفح Edge الشهير ليكون أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكروسوفت تنوي إزالة العديد من الميزات التي لا يستعملها مستخدمو Edge بشكل كبير مثل ميزة Kids Mode أو "وضع الأطفال" على سبيل المثال.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت ميزة Kids Mode في متصفحها منذ عامين تقريبا، وسمحت هذه الميزة بزيادة مستوى حماية بيانات التصفح وجعل المتصفح أكثر ملاءمة للاستخدام من قبل الأطفال.

ومن الميزات التي تسعى شركة مايكروسوفت لإزالتها من المتصفح أيضا ميزة "قاموس الصور"، وميزة الاقتباسات، وأدوات القواعد اللغوية، إذ تعتبر الشركة أن مثل هذه الميزات تتوفر لمستخدمي الإنترنت عبر أنظمة أجهزتهم الذكية لذا فلا حاجة لوجودها في المتصفح أحيانا.

إقرأ المزيد

ويشير خبراء التقنية إلى أن مثل هذه الخطوات ستساعد مايكروسوفت على جعل المتصفح أبسط وأسرع من ناحية الأداء، كما أن تخليها عن بعض الميزات سيساعدها على تطوير ميزات أكثر فائدة للمستخدمين.

المصدر: 4pda