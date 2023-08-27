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مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يدعو إلى تحديث أجهزة "أبل" لمعالجة ثغرة خطيرة

العالم الرقمي و Social media

مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يدعو إلى تحديث أجهزة
Globallookpress
"أبل"
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دعا مجلس الأمن السيبراني الإماراتي إلى تحديث أجهزة "أبل" وذلك لمعالجة ثغرة أمنية خطيرة.

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وقال في بيان على منصة "x" (تويتر سابقا) "ينوه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي بالتحديث الطارئ الذي أصدرته شركة Apple لمعالجة ثغرة أمنية خطيرة تحمل رقم CVE-2023-38606".

وأفاد المجلس بأن الثغرة الخطيرة تؤثر على منتجات "آبل" المختلفة، حيث تسمح بالوصول غير المصرح به إلى معلومات حساسة والتحكم في الجهاز بشكل كامل.

وذكر الأمن السيبراني عدة توصيات للحفاظ على أمان الأجهزة والمعلومات والبيانات الشخصية وهي، تحديث النظام الأساسي، تثبيت التحديثات البرمجية الأخرى، تفعيل التحديثات التلقائية، الحذر من الرسائل والروابط المشبوهة، استخدام كلمات مرور قوية، تجنب تثبيت التطبيقات غير الموثوق بها، والتواصل مع دعم "آبل".

المصدر: RT

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