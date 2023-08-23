إيلون ماسك يتهم "فيسبوك" بالتلاعب بالرأي العام

هاجم الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، منصات "فيسبوك" واتهمها بـ"التلاعب بالرأي العام".

وفي صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقا) كتب ماسك: "إن فيسبوك يتلاعب بالجمهور في جميع أنحاء العالم تقريبا. ولهذا السبب هم لا يوفرون رموز الوصول المفتوحة المصدر إلى خوارزمياتهم".

وكانت العلاقات قد توترت سابقا ما بين إيلون ماسك، مالك منصة "X" (تويتر سابقا)، وبين مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" على خلفية المعلومات التي أفادت بأن "فيسبوك" تنوي إطلاق تطبيق منافس لـ "X".

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ووصلت الأمور بماسك إلى أن دعا مارك زوكربيرغ إلى نزال على حلبة المصارعة، وأشار إلى أنه يريد أن يكون النزال في الكولوسيوم الروماني، فيما لا يزال من غير المعروف بعد، هل سيحصل هذا النزال أو أن الأمر مجرد مزحة.

المصدر: تاس+وكالات