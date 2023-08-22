غوغل تصلح بعض مشكلات الأجهزة الذكية مع نسخة اختبارية من أندرويد

أعلنت غوغل عن إطلاق نسخة Android 14 Beta 5.1 الاختبارية التي حملت معها حلا للعديد من المشكلات التي عانى منها بعض مستخدمي الهواتف والاجهزة الذكية.

فبعد الإطلاق الأخير لنظام Android 14 Beta 5 كان من المتوقع أن يكون هذا هو الإصدار الأخير قبل إصدار الإصدار الثابت من Android 14، ومع ذلك قررت Google فجأة إصدار تحديث جديد - Android 14 Beta 5.1 أشارت إلى أنه حمل معه حلا للعديد من مشكلات الاجهزة الذكية.

وأشارت غوغل إلى أن التحديث الجديد يعمل على إصلاح فشل الاتصال للأجهزة التي تعمل مع شبكات 5G، التي عانى منها مستخدمو بعض أنواع هواتف أندرويد.

وحمل التحديث أيضا حلال للمشكلات التي عانى منها مستخدمو بعض الهواتف والتي كان ينتج عنها ظهور شاشة رئيسية فارغة بعد إلغاء قفل الجهاز.

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وبالنسبة لهواتف Pixel Fold فقد عالج التحديث بعض مشكلات الأداء في تلك الأجهزة والتي كان سببها "الخلفيات المتحركة" في تلك الأجهزة.

ويتوفر الإصدار التجريبي حاليا للأجهزة التالية: Pixel 4a 5G وPixel 5 و Pixel 5a وPixel 6 وPixel 6 Pro وPixel 6a وPixel 7 وPixel 7 Pro وPixel 7a وPixel Fold وPixel Tablet.

المصدر: overclockers.ru