Xiaomi تتحدى سامسونغ بهاتف جديد

كشفت Xiaomi عن مواصفات هاتفها الجديد Redmi 12 5G الذي سينافس أفضل هواتف سامسونغ المتوسطة الفئة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (168.6/76.3/8.2) ملم، وزنه 199غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، معدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد

وكاميرته الأساسية حصلت على عدستين بدقة (50+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعلم مع شاحن سريع، أما أسعار نسخه فمن المتوقع أن تبدأ من 120 يورو.

المصدر: 4pda