براءة اختراع: آبل قد تطلق هاتف "آيفون" لطالما سعى إليه ستيف جوبز!

واجه ستيف جوبز مشكلة في وضع "آيفون" المصمم جيدا في واقيات بلاستيكية، وبعد سنوات من وفاته، يمكن لشركة آبل إطلاق هاتف لا يحتاج إلى غطاء.

وحصلت شركة التكنولوجيا العملاقة على براءة اختراع جديدة تصف سطحا "مقاوما للتآكل" أقل عرضة للخدوش، ما يلغي الحاجة إلى الأغطية القبيحة.

وتُظهر الصور الموجودة في المستند نطاقا من الميكروبيدات المتينة، أقل من حجم طرف قلم الرصاص، حيث تمتد فوق اللوحة الخلفية لجهاز "آيفون" لحماية الأجزاء الأكثر نعومة من غلاف الجهاز، كما يزعم.

وتقترح آبل أن تصميم الخرزات "المقاومة للتآكل" يمكن أن "تتكون من معادن أو سيراميك أو مواد أخرى مناسبة".

ووفقا لبراءة الاختراع، "قد يتم تضمين الخرزات في المواد البلاستيكية'' ما يشير إلى وجود لوحة خلفية لجهاز "آيفون" تشبه البولي كربونات في النماذج السابقة من "آيفون"، مثل "آيفون 5S" و"5C" اللذين تم إصدارهما في عام 2013.

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وقد تمتد هذه الخرزات "فوق السطح العلوي للمادة البلاستيكية''، كما هو مفصل في براءة الاختراع 11678445، التي تم تقديمها في 26 سبتمبر 2017، ولكن تم منحها وإعلانها من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.

وعبر العديد من التكرارات لجهاز "آيفون" على مر السنين، كافحت شركة آبل وجربت لتحسين مرونة الجهاز في مواجهة التآكل والتلف اليومي مع الحفاظ على اللمسة النهائية اللامعة للجهاز المحمول.

ويتميز "آيفون 14"، و"14 Plus" في العام الماضي، بمعيار IP68 (معيار IEC 60529) "درع سيراميك" مقاوم للماء يغلف الهاتف بالكامل، بلوحة خلفية مسطحة من الألومنيوم، ومتوفرة كالفولاذ المقاوم للصدأ في 14 Pro وPro Max.

ومع ذلك، فإن هذه المواد لم تحقق أداء جيدا في بعض اختبارات السقوط التي قام بها بعض مراجعي المنتجات مقارنة بهواتف "آيفون" 12 و13.

وقدمت براءة اختراع آبل الجديدة، بعنوان "المركبات المكانية"، تلميحات إلى أن لديها خطة حول كيفية تقسيم الفرق بين المتانة والسحر: سطح "ذو أوجه" إلى الميكروبيدات المكشوفة التي من شأنها أن تلمع مثل الأحجار الكريمة المصقولة. وقد تعكس هذه الجوانب الضوء في اتجاهات معينة، وفقا لبراءة الاختراع، ما قد ينتج عنه مظهر أو انعكاس أو صورة أو لون مرغوب فيه.

ويتكهن مراقبو الصناعة بأن براءة الاختراع هذه تأتي بعد فوات الأوان لإدراجها في جهاز "آيفون 15".

لكن البعض تساءل عما إذا كانت الخرزات القوية المتلألئة ستصبح ميزة في "آيفون" Ultra الذي يشاع منذ فترة طويلة وعالي الأداء بدرجة عالية، والمدمج في اللوحة الخلفية الموضوعة في هيكل التيتانيوم الذي يشاع منذ فترة طويلة.

المصدر: ديلي ميل