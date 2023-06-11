HTC تكشف عن نظارتها الذكية الجديدة للواقع المختلط

كشفت HTC عن نظارتها الجديدة التي تعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المختلط، والتي ستكون منافسا قويا لنظارات غوغل وآبل وسوني من نفس الفئة.

وتتمتع نظارة Vive XR Elite Business Edition بتصميم بسيط وأنيق بنفس الوقت، كما جهّزت بملحقات تجعلها ثابتة على الرأس ومريحة للاستخدام لساعات طويلة.

وحصلت النظارة على زوج من الشاشات الداخلية بدقة (1920/1920) بيكسل، توفر مجال رؤية بزاوية 110 درجات، وترددهما يصل إلى 90 هيرتزا.

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وزودتها HTC بمعالجات ممتازة توفر لها أداء سريعا في التعامل مع الصور والرسوميات، ودعمتها بخمس كاميرات متنوعة، ومستشعر للعمق، ومستشعر تقارب، ومقياس تسارع، الأمر الذي يجعلها تتعامل بدقة مع تقنيات الواقع المختلط.

وحصلت هذه النظارة على قبضات تحكم خارجية تدعم ميزات اللمس والنقر والسحب، وعلى معالج Snapdragon XR2، ومعالج رسوميات من إنفيديا، وذواكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وتقنيات تمكنها من الاتصال بشبكات Wi-Fi 6E الحديثة.

المصدر: ixbit