موتورولا تكشف عن أحد أفضل الهواتف القابلة للطي
كشفت موتورولا عن Razr 40 Ultra الذي صنف من بين أجمل الهواتف القابلة للطي وأكثرها تطويرا.
جاء الهاتف بتصميم أنيق جدا، وهيكل قابل للطي من المنتصف وأبعاده (88.4/74/15.1) ملم في حال كان مطويا، و(170.874/7) ملم في حال فتحه على مصراعيه.
وحصل الجهاز على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، معدل سطوعها الأعظمي 1400 شمعة/م تقريبا، وشاشة خارجية من نوع AMOLED بمقاس 3.6 بوصة، دقة عرضها (1056/1066) بيكسل.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
وجهّز بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
ودعمته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 3800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.
المصدر: 3dnews