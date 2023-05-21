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آبل تختبر أقوى المعالجات التي طورتها لحواسبها

العالم الرقمي و Social media

آبل تختبر أقوى المعالجات التي طورتها لحواسبها
youtube/ Max Tech
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في الوقت الذي تستعد فيه شركة آبل للكشف عن جيلها الأحدث من حواسب MacBook Pro، بدأت الشركة باختبار معالجات M3 Pro التي طورتها لتمنح الحواسب سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آبل تستعد للكشف عن جيل جديد من أجهزة MacBook Pro صيف العام الجاري، جهّزتها بمعالجات Apple M2، وبدأت باختبار معالجات M3 Pro الجديدة التي ستعمل مع حواسبها المحمولة التي ستظهر نهاية هذا العام.

وأشارت مصادر مطلعة  في شركة آبل لصحيفة Bloomberg إلى أن حواسب MacBook Pro التي ستجهّز بمعالجات M3 Pro ستعمل بأنظمة macOS 14.0، وستحوي معالجات الرسوميات فيها على 18 نواة، كما ستدعم ذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 36 غيغابايت، الأمر الذي سيوفر لها سرعة كبيرة جدا في التعامل مع البيانات والشبكات.

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ونوه خبراء الإلكترونيات إلى أن التقنيات الجديدة المستخدمة في تصنيع معالجات M3 ساعدت في جعل هذه المعالجات صغيرة الحجم الأمر الذي سيمكن من استعمالها في العديد من أنواع الأجهزة المحمولة.

المصدر: ixbit

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