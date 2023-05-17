Oppo تكشف عن أفضل هواتفها الشهر الجاري

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن Oppo ستكشف عن هواتفها الذكية الجديدة قبل نهاية مايو الجاري.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Oppo ستعلن عن هاتفين جديدين أحدهما Oppo Reno10، وسيحصل هذا الجهاز على شاشة منحنية الحواف بمقاس 6.7 بوصة، معدل تحديثها 120 هيرتزا.

وسيتميز هذا الهاتف بقدرات تصوير ممتازة إذ سيجهز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل فيها مستشعر IMX709، أما كاميرته الأساسية فستحصل على عدسة بدقة 64 ميغابيكسل مزودة بمستشعر Omnivision OV64B، وعدسة بدقة 32 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل فيها مستشعر بصري من تطوير سوني.

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وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 778G، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.

وستطلق Oppo هاتفا آخر هو Reno10 Pro، سيحصل على شاشة بمقاس 6.74 بوصة، وكاميرا أساسية فيها مستشعر IMX890 بدقة 50 ميغابيكسل، وسيزود الجهاز ببطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: ixbit