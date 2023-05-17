غوغل تمنح مستخدمي برمجياتها المزيد من ميزات الأمان والخصوصية

خلال مؤتمرها الأخير للمطورين أعلنت غوغل عن العديد من الميزات الجديدة التي تمنح مستخدمي برمجياتها أمانا وخصوصية أفضل للبيانات.

وأشارت غوغل خلال المؤتمر إلى أن المستفيدين من خدمات البريد الإلكتروني Gmail سيحصلون على ميزة ستنبههم في حال نشر بيانات بريدهم الإلكتروني على مواقع "الإنترنت المظلم".

ونوهت الشركة إلى أن هذه الميزة ليست جديدة كليا وإنما كانت تتوفر فقط للمشتركين في خدمات Google One المدفوعة في الولايات المتحدة، لكنها ستتوفر لمستخدمي Gmail العاديين في بعض البلدان قريبا.

ومن الأمور المميزة التي نوه إليها الخبراء في غوغل خلال المؤتمر هو أن أنظمة أندرويد القادمة ستحصل على ميزة ستنبه المستخدمين في حال تمت مشاركة بياناتهم مع جهات خارجية لأغراض دعائية.

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كما نوهت غوغل إلى أنها ستضيف خاصية جديدة لخدمة Find My Device، ستنبه المستخدم حال وجود جهاز تتبع غير معروف بالقرب منه، خشية أن يكون هذا الجهاز يتتبع أجهزته.

وطرحت غوغل الشهر الجاري العديد من التحديثات الأمنية التي عالجت ثغرات برمجية كانت تستغل للوصول إلى بيانات مستخدمي الحواسب والأجهزة الذكية، منها ثغرات كانت تؤثر على المستخدمين الذين يتعاملون مع برمجيات أندرويد وويندوز ولينوكس.

المصدر: 3dnews