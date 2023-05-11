تطبيقات شائعة ينبغي على مستخدمي "أندرويد" حذفها فورا أو دفع ثمن باهظ للغاية!

حث خبراء مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" على التحقق من هواتفهم الذكية وحذف 11 تطبيقا قد تكلفهم أكثر مما يعتقدون.

وتم التأكيد على حظر غوغل مؤخرا 11 تطبيقا شهيرا مع دخول الحظر حيز التنفيذ لسبب وجيه. ويبدو أن البرنامج يحتوي على أحصنة طروادة لسرقة الأموال والتي قامت بتسجيل المستخدمين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن دون علم صاحب الهاتف.

وتم اكتشاف المشكلة من قبل فريق Kaspersky مع غوغل، ثم حُذفت التطبيقات المخالفة بسرعة من متجر Play الخاص به.

ويحذر الخبراء من أن المدفوعات الشهرية غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد.

تجدر الإشارة أيضا إلى أنه على الرغم من أن التطبيقات لم تعد متاحة للتنزيل، فإن أي شخص قام بتثبيتها بالفعل سيستمر في تحصيل الرسوم.

وغالبا ما يفشل المستخدمون المتأثرون في اكتشاف الاشتراكات غير المرغوب فيها على الفور، ناهيك عن معرفة كيفية حدوثها في المقام الأول. كل هذا يجعل الاشتراك في أحصنة طروادة مصدرا موثوقا للدخل غير القانوني في أعين مجرمي الإنترنت.

إليكم القائمة الكاملة للتطبيقات وإذا كانت على هاتفك، احذفها على الفور:

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• Beauty Camera Plus

• Beauty Photo Camera

• Beauty Slimming Photo Editor

• Fingertip Graffiti

• GIF Camera Editor

• HD 4K Wallpaper

• Impressionism Pro Camera

• Microclip Video Editor

• Night Mode Camera Pro

• Photo Camera Editor

• Photo Effect Editor

ويُعتقد أن غالبية المستخدمين المتأثرين بهذا الفيروس كانوا متمركزين في مناطق مثل تايلاند وبولندا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة على الرغم من وجود تقارير في جميع أنحاء العالم.

المصدر: إكسبريس