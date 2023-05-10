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ماسك يكشف عن ميزة جديدة ستضاف إلى "تويتر"

العالم الرقمي و Social media

ماسك يكشف عن ميزة جديدة ستضاف إلى
AFP
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك، عن تفاصيل حول الميزات الجديدة للمنصة، والتي ستتضمن إمكانية إجراء مكالمات هاتفية بالإضافة إلى الرسائل المشفرة.

وكتب ماسك في تغريدة على "تويتر": "قريبا الدردشة الصوتية والمرئية من حسابك على المنصة إلى أي شخص على هذه المنصة ستكون متاحة، وستتمكن من التحدث إلى الأشخاص في أي مكان في العالم دون منحهم رقم هاتفك".

وهذه الميزة، ستجعل "تويتر" يمشي على خطى المواقع الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" والتي لديها ميزات مشابهة.

وقال ماسك إن نسخة من الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداء من اليوم الأربعاء، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيتم تشفير المكالمات.

هذا وأعلن "تويتر" هذا الأسبوع أنه سيبدأ عملية إزالة وأرشفة الحسابات التي كانت غير نشطة لعدة سنوات.

المصدر: "رويترز"

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