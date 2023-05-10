ماسك يكشف عن ميزة جديدة ستضاف إلى "تويتر"

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك، عن تفاصيل حول الميزات الجديدة للمنصة، والتي ستتضمن إمكانية إجراء مكالمات هاتفية بالإضافة إلى الرسائل المشفرة.

وكتب ماسك في تغريدة على "تويتر": "قريبا الدردشة الصوتية والمرئية من حسابك على المنصة إلى أي شخص على هذه المنصة ستكون متاحة، وستتمكن من التحدث إلى الأشخاص في أي مكان في العالم دون منحهم رقم هاتفك".

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

وهذه الميزة، ستجعل "تويتر" يمشي على خطى المواقع الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" والتي لديها ميزات مشابهة.

وقال ماسك إن نسخة من الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداء من اليوم الأربعاء، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيتم تشفير المكالمات.

هذا وأعلن "تويتر" هذا الأسبوع أنه سيبدأ عملية إزالة وأرشفة الحسابات التي كانت غير نشطة لعدة سنوات.

المصدر: "رويترز"