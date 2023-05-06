Yandex الروسية تطلق منتجات إلكترونية جديدة للاستغناء عن الإلكترونيات الأجنبية

أعلنت شركة Yandex أنها بدأت بإنتاج أنواع مختلفة من الإلكترونيات الخاصة بالحواسب وتخزين البيانات، للاستغناء الإلكترونيات التي كانت روسيا تستوردها من الخارج.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Yandex بدأت بإنتاج خوادم OpenYard الإلكترونية للشركات والمؤسسات في مصنعها الجديد الواقع بالقرب من مدينة ريازان الروسية، والذي أسسته بالشراكة مع Lanit Group ومؤسسة Gigabyte، وبمساهمة مادية من مصرف "VTB" الروسي، وستعمل في المستقبل على إنتاج أنواع جديدة من الخوادم الإلكترونية واللوحات الأم والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى إضافة إلى أجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة الذكية التي تصنعها حاليا.

وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن أكثر من نصف الخوادم الإلكترونية التي تباع حاليا في روسيا تأتي من مصادر وشركات أجنبية مثل Huawei و HP و Dell وغيرها، والخطوة التي اتخذتها Yandex ستقلل من اعتماد روسيا على التقنيات الأجنبية، وستعزز أمن البيانات في الشركات والمؤسسات المحلية.

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والعام الماضي كان رئيس لجنة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في مجلس الدوما الروسي، ألكسندر خينشتاين قد أشار إلى أن روسيا وبحلول عام 2028 ستكون قادرة على إنتاج 100% من أجهزة الكمبيوتر التي تحتاج إليها.

المصدر: ixbit