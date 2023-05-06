التوقعات تحققت.. غوغل تعلن رسميا عن أول هواتفها القابلة للطي

أعلنت غوغل رسميا أنها ستكشف الأسبوع المقبل عن Pixel Fold، أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل ستكشف عن هاتفها المنتظر خلال مؤتمر Google I / O 2023 التقني الذي سيعقد في 10 مايو الجاري، وستكشف خلال المؤتمر أيضا عن هاتف أخر من أسرة Pixel، وعن حاسب لوحي جديد وسماعات لاسلكية صغيرة وعدد من الأجهزة والبرمجيات الجديدة.

ولم تصرح غوغل عن مواصفات Pixel Fold بعد لكن الإعلان التشويقي الذي نشرته مؤخرا يبين أن الهاتف سيحصل على شاشة كبيرة قابلة للطي وعلى هيكل يشبه هواتف Samsung Galaxy Z Fold، وعلى كاميرا أساسية شبيهة بتلك الموجودة في هواتف Pixel الحديثة.

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وتشير التسريبات التي ظهرت في أبريل الفائت إلى أن الهاتف سيحصل على شاشة أساسية مرنة بمقاس 7.6 بوصة، وعلى شاشة خارجية بمقاس 5.8 بوصة، وسيزود ببطارية تكفيه ليعمل لـ 3 أيام تقريبا، وعلى معالج Google Tensor G2، أما وزنه فسيكون 283 غ، وسعره سيكون نحو 1700 دولار.

المصدر: 3dnews