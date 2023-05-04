AMD تتحدى آبل وIntel بمعالجها الجديد المخصص للحواسب

أعلنت AMD عن معالج جديد مخصص للحواسب العالية الأداء، مشيرة إلى أنه يتحدى بقدراته أفضل معالجات الحواسب من آبل وIntel.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن AMD" قارنت معالج Ryzen 7840U الجديد مع معالجات آبل و Intel وقاست أداء التطبيقات مع مراعاة عدة أشياء مثل تصفح الإنترنت والاستجابة وتحرير الصور الثلاثية الأبعاد".

وأشارت المخططات البيانية التي نشرتها AMD إلى "أن معالجها الجديد يتفوق بنسبة 75% بالنسبة للأداء مع التطبيقات مقارنة بمعالج Apple M2 الذي ظهر في حواسب ماك بوك العام الماضي، كما تفوق على معالج Intel Core i7-1360P المخصص للحواسب المحمولة من حيث أداء الرسوميات".

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ومن المفترض أن يستعمل معالج Ryzen 7840U مع العديد من أجهزة الحواسب المحمولة العالية الأداء التي ستظهر لاحقا من عدة شركات كـ: Acer، و Framework، وHP، وLenovo، وRazer.

ولم تكشف AMD عن الفترة التي سيظهر فيها المعالج الجديد في الحواسب الجديدة، لكنها أعلنت أنها تعمل على اختباره من عدة نواح، وستكشف عن نتائج هذه الاختبارات قريبا.

المصدر: iphones.ru