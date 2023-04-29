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تعرف على أحد أفضل الهواتف المصفحة لهذا العام

العالم الرقمي و Social media

تعرف على أحد أفضل الهواتف المصفحة لهذا العام
youtube/Польза NET
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ظهر منذ بداية العام الجاري عدد لا بأس به من الهواتف المتينة المخصصة لمحبي السفر والتجوال، من بينها كان هاتف BV9200 الذي حصل على مواصفات مميزة.

ويأتي الهاتف بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والمعدن محاط بإطارات من المطاط التي تقيه من الصدمات، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، ووزنه 310 غ.

وزود الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 400 شمعة/م، ومحمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل مجهزة بمصباح LED ومستشعر لقياس عمق الصورة، وزود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج Mediatek Helio G96، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ودعم بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل إشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع سلكي باستطاعة 66 واطا ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 33 واطا.

ويباع هذا الجهاز في الأسواق العالمية مع شاحنه السلكي السريع بسعر 300 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena

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