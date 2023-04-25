هل تطلق غوغل أول هواتفها القابلة للطي حقا؟.. تسريبات تعرض Pixel Fold لأول مرة!

على عكس "سامسونغ" و"هواوي" والعديد من منافسيها في الهواتف الذكية، فإن غوغل لم تطلق هاتفًا قابلا للطي بعد - ولكن هذا قد يكون على وشك التغيير قريبا.

ونشرت لقطات مسربة لما يُعتقد أنه أول هاتف قابل للطي من غوغل - يسمى Pixel Fold - على "تويتر".

ويُظهر الهاتف الذكي الأسود الأنيق مع شاشة من الخارج تتكشف لتكشف عن شاشة بحجم الكمبيوتر اللوحي الثانية بالداخل.

وعلى الرغم من أن من غير المعروف على وجه اليقين ما إذا كان هذا من أجهزة غوغل، فمن المتوقع بالفعل أن يعلن عملاق التكنولوجيا الأمريكي عن Pixel Fold الشهر المقبل.

What's said to be a new Pixel Fold leak appears to fill in whatever gaps were left in knowledge about Google's first foldable phone. https://t.co/7BEQ8cghyY — CNET (@CNET) April 25, 2023

ونشر الفيديو الجديد الذي يُزعم أنه يُظهر Pixel Fold بواسطة المسرب "الموثوق" Kuba Wojciechowski، الذي أخبر The Verge أنه تم تصويره منذ أكثر من شهر. ولا توجد علامة على وجود أي علامة تجارية أو شعارات رسمية لشركة غوغل على الجهاز، لذلك يمكن أن يكون نموذجا أوليا من "سامسونغ".

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ويُشاع أن Google ستعلن عن Pixel Fold في مؤتمرها السنوي للمطورين، Google I/O، في 10 مايو قبل أن يبدأ الهاتف الذكي في الشحن في الشهر التالي.

ونقلا عن المستندات الداخلية، قالت قناة CNBC إن Pixel Fold سيكون له "المفصلة الأكثر متانة في الهاتف القابل للطي" وسيكلف 1700 دولار وما فوق.

وبالمقارنة، فإن أحدث هاتف قابل للطي من سامسونغ، Galaxy Z Fold 4، يبدأ من 1800 دولار في الولايات المتحدة.

وسيتم فتح Pixel Fold مثل كتاب ليكشف عن شاشة صغيرة 7.6 بوصة بحجم الكمبيوتر اللوحي، وفقا لـ CNBC، بينما ستبلغ الشاشة الخارجية الأصغر حجما 5.8 بوصة.

ويأتي Pixel Fold مع بطارية أكبر، وبالتالي سيكون أثقل من Samsung Galaxy Fold (283 غراما مقارنة بـ 276 غراما).

وبحسب ما ورد سيتم تزويده بمعالج Tensor G2، يعمل على تشغيل أحدث عائلة من هواتف غوغل Pixel 7 الذكية، والتي تم إصدارها في أكتوبر الماضي.

ويمكن القول إن التفاصيل الرسمية حول الجهاز القادم شحيحة، على الرغم من أن صفحة الويب المخصصة لـ Google I/O تتضمن صورة مثيرة للفضول.

المصدر: ديلي ميل