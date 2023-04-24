5 دول عربية من بين الأعلى في نسبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

حلت 5 دول عربية من ضمن المراكز العشرة الأولى من حيث استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب دراسة نشرتها منصة "داتا ريبورتال".

ولفتت الدراسة إلى أن "الإمارات والبحرين وقطر تتمتع بأعلى مستويات التبني في العالم، وهذا يدل على أن وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع معدل تبني أعلى بكثير عبر العديد من المنصات مقارنة بالدول الأخرى".

وقالت إنه "يوجد الآن 4.76 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، أي ما يقل قليلا عن 60% من إجمالي سكان العالم. وتباطأ نمو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، مع إضافة 137 مليون مستخدم جديد هذا العام، أي ما يعادل نموًا سنويا بنسبة 3% فقط".

وأضافت أنه "يبدو أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي كانت أكبر المستفيدين من التحول إلى الرقمية في عالم الدعاية الرقمية. فقد أظهرت البيانات أن الإنفاق العالمي على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي قد تضاعف أكثر من الضعف منذ تفشي فيروس كورونا، ليصل إلى 226 مليار دولار أمريكي في عام 2022".

ووفق منصة "داتا ريبورتال" تم تصنيف المنصات حسب المستخدمين النشطين شهريا، وأن منصة Facebook لا تزال تحتل الصدارة على المستوى العالمي.

وتصدرت الإمارات المركز الأول بعدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقابل عدد السكان ليصل حوالي 10 ملايين مستخدم لتصل النسبة لـ 105.5%.

سي أن أن

المصدر: سي أن أن