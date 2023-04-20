"قاتل هواتف هواوي" يكتسح الأسواق قريبا

بدأت شركة Wiko بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيطرح بأسعار مقبولة ليكون من بين أقوى المنافسين لهواتف هواوي التي تعمل مع شبكات 5G الحديثة.

ويأتي جهاز Wiko Hi Enjoy 60 5G بهيكل أنيق التصميم أبعاده (168.3/77.7/9) ملم، وزنه 199غ.

وحصل على شاشة TFT LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، معدل سطوعها 260 شمعة/م تقريبا، ترددها 60 هيرتزا.

ويعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6020، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

إقرأ المزيد

وحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (48+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر متطور لتحديد عمق الصورة، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهّزته Wiko بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، أما أسعار نسخه في الأسواق العالمية فستكون 203 و232 دولارا.

المصدر: 4pda