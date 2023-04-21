Xiaomi تطلق سوارا ذكيا رخيص الثمن يعمل لأكثر من أسبوعين بالشحنة الواحدة!

كشفت Xiaomi عن سوار ذكي جهزته بمواصفات متطورة وبطارية تعمل 16 يوما بالشحنة الواحدة.

وحصل Xiaomi Band 8 الجديد على تصميم مميز وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM، وزنه 27 غ فقط، وطرح معه العديد من الأحزمة المميزة لتثبيته على المعصم منها أحزمة معدنية ومطاطية وجلدية أنيقة.

وحصل السوار على شاشة AMOLED بيضوية الشكل بمقاس 1.62 بوصة، دقة عرضها (490/192) بيكسل، تعمل مع تقنيات Always on Display، وتتمتع بمعدل سطوع يعادل 600 شمعة/م.

وحصل هذا السوار على مستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعرات لقياس معدلات الأكسجة في الدم، مستشعرات لقياس عدد الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا، كما زوّد بـ 150 برنامج للحفاظ على اللياقة البدنية للمستخدم.

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والشيء المميز فيه هو حصوله على بطارية بسعة 190 ميلي أمبير تعمل لمدة 16 بالشحنة الواحدة في حال الاستخدام العادي، وتعمل 6 أيام بالشحنة في حال تفعيل وضع AOD، ويمكن شحن هذه البطارية خلال ساعة واحدة.

وسيطرح هذا السوار بسعر 36 دولارا فقط للنسخة العادية، وبسعر 43 دولارا للنسخة المجهزة بشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

المصدر: ixbit