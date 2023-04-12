تسريبات تكشف عن "ميزة سرية" قد يطلقها "واتس آب" تخص المحاداثات الجماعية!

سيحصل مستخدمو "واتس آب" قريبا على خيار تحديد تاريخ انتهاء صلاحية محادثاتهم الجماعية، حسبما ادعى أحد المسربين.

وعند الوصول إلى هذا التاريخ، سيُطلب منهم مسح بعض الرسائل القديمة، أو حذف الدردشة تماما.

ويهدف هذا إلى أن يكون حلا موفرا للمساحة، حيث من المعروف أن التطبيق يستهلك الكثير من ذاكرة الجهاز من خلال الاحتفاظ بالرسائل التي تعود إلى سنوات.

ويمكن أن يساعد أيضا المستخدمين في الحفاظ على نظام الـ"واتس آب" الخاص بهم أكثر تنظيما عن طريق إزالة محادثات "الزومبي" التي لم تعد ذات صلة، مثل المحادثات المؤقتة التي تم إنشاؤها لأحداث معينة.

وستختفي أي رسائل أو محادثات محذوفة بهذه الطريقة فقط من جهاز الشخص الذي قام بتعيين تاريخ انتهاء الصلاحية.

وسيظل بإمكان المستلمين الآخرين للرسائل الوصول إليها، حتى يختاروا حذفها أيضا.

واكتشف أحد المستخدمين المتمرسين الميزة باستخدام تحديث لـ"واتس آب" لم يتم إصداره بعد ويتم اختباره حاليا من خلال Google Play Beta Program.

وهذه خدمة اشتراك تمنح مستخدمي "أندرويد" وصولا حصريا إلى الإصدارات الجديدة من التطبيقات المتوفرة في متجر Google Play.

وفي حين أن هذه الميزة الخاصة غير متاحة حاليا للمختبرين، فإن "واتس آب بيتا" يسمح لهم برؤية تلك التي هي قيد التطوير حاليا، وفقا لـ WABetaInfo.

وقدم المسرب لقطة شاشة لـ"Expired Group" التي ستكون مرئية على أجهزة "أندرويد".

ويوضح هذا الخيارات المتاحة للمستخدمين حول مقدار الوقت الذي يريدون اجتيازه قبل أن يتلقوا مطالبة انتهاء الصلاحية، إما شهر واحد أو أسبوع واحد أو الآن.

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وهناك أيضا خيار لتلقي المطالبة "الآن"، ما يشير إلى أنها لن تتضمن فقط حذف المستخدم يدويا لكل رسالة أو محادثة، كما يمكن القيام به في الإصدار الحالي من "واتس آب".

وفي مارس، شوهدت ميزة "مجموعات منتهية الصلاحية" مماثلة من خلال إصدار آبل من Google Play Beta Program. برنامج TestFlight التجريبي.

ومرة أخرى، لم يتم توفير الميزة للمختبرين لأنها كانت لا تزال قيد التطوير، ولكن يمكنهم الوصول إلى تفاصيل كيف ستبدو عندما كانت.

وتظهر لقطات الشاشة من WABetaInfo أنه سيكون هناك خيار "تاريخ مخصص"، بالإضافة إلى تلك التي تظهر في إصدار "أندرويد".

وسيسمح أيضا للمستخدمين بإزالة تاريخ انتهاء الصلاحية قبل الوصول إليه، في حالة تغيير رأيهم.

ويمكن أن تتغير تفاصيل هذه الميزة في كل من إصدارات iOS و"أندرويد" من "واتس آب" قبل إصدارها.

وستتوفر "المجموعات المنتهية الصلاحية" في إصدار "واتس آب 2.23.8.11" عند بدء الاختبار التجريبي وإتاحته مع Google Play Beta Program.

وأضاف "واتس آب" مؤخرا ميزات جديدة إلى الإصدار غير المطروح من التطبيق المتاح حاليا للمختبرين.

ويتضمن ذلك إضافة "الوضع المصاحب"، والذي سيسمح لأكثر من هاتف ذكي أو جهاز آخر بتسجيل الدخول إلى حساب واحد. وكذلك "الدردشات المقفلة" التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال البيانات الحيوية للمستخدم، مثل بصمة الإصبع أو رمز المرور.

المصدر: ديلي ميل